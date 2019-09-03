Вашингтон, 3 сентября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Компания Samsung, до сих пор не выпустившая свой складной смартфон Galaxy Fold, работает над новым аналогичным устройством. Об этом 3 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

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Диагональ его большого экрана составит 6,7 дюймов, в сложенном состоянии устройство будет принимать форму квадрата. По имеющейся информации, новое устройство Samsung может стать тоньше и будет более доступным, чем Galaxy Fold.

Кроме того, утверждается, что для разработки дизайна аппарата Samsung привлекла дизайнера Тома Брауна, желая ориентироваться на аудиторию, которой интересны «мода, статус и роскошь».

Впрочем, издание Engadget отмечает, что информация о привлечении Брауна говорит о том, что вряд ли будущий смартфон станет заметно дешевле Galaxy Fold.

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Ранее СМИ сообщили, что Galaxy Fold поступит в продажу в магазины Южной Кореи 6 сентября 2019 года. В мае 2019 года Samsung решила приостановить продажи модели из-за выявленных технических недостатков.