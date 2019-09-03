Вашингтон, 3 сентября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Американский исследователь и фотограф Дэвид Голдблатт выпустил масштабное энциклопедическое исследование «Эпоха футбола: глобальная игра в двадцать первом веке», рассказывающее о том, как различные популистские движения по всем мире используют футбол в качестве своего инструмента. Об этом сообщает издание The Guardian.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футбольные фанаты

В своей книге Голдблатт, ссылаясь на ситуационистскую теорию и постмарксистский анализ, Ги Дебора и Вальтера Беньямина, показывает, что футбол всегда являлся глубоко политизированным по своей природе феноменом общественной жизни.

Тезисы автора подтверждаются большим количеством примеров и наблюдений, запечатленных в самых разных уголках планеты. Иллюстративную часть книги составляют фотографии, сделанные самим Голдблаттом.