Сыктывкар, 3 сентября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Глава Коми Сергей Гапликов снова рекомендовал своим подчиненным завести официальные аккаунты в социальных сетях. С этим обращением он выступил сегодня, 3 сентября, на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Главы Республики Коми Официальные аккаунты Главы Республики Коми Сергея Гапликова

«Да, есть сайты министерств, администраций городов и районов, но желательно, чтобы у каждого из вас был ещё и официальный аккаунт в соцсетях. Всё-таки свой гаджет всегда под рукой. Каждый должен иметь возможность очень кратко высказываться на своей странице по тем или иным вопросам профессиональной деятельности, задавать вопросы жителям и получать обратную связь, в том числе отвечая на вопросы, которые интересуют население», — подчеркнул Гапликов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе Сергей Гапликовзарегистрировался во всех основных социальных сетях — Одноклассниках, Вконтакте и Facebook, Instagram и Twitter. Кроме того, глава Коми ведет канал в Telegram, где у него пока 183 читателя. Больше всего у главы республики читателей в Instagram — более 3 тысяч человек.