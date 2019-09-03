Париж, 3 сентября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Согласно ежегодному исследованию, проведенному международной компанией, оказывающей услуги в области консалтинга и аудита Deloitte, покупательная способность во Франции продолжит расти в 2020 году, передает BFM TV.

Париж

«Сбережения сотрудников растут третий год подряд, с 5% до 10% в 2019 году, что в среднем составляет от 200 до 300 евро», — говорится в заявлении Deloitte.

По данным исследования, учитывая инфляцию, которую Банк Франции прогнозирует на уровне 1,3−1,4%, прирост покупательной способности останется существенным.

Известно, что это исследование основано на анализе одного миллиона индивидуальных данных (более 400 компаний) во всех секторах бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр государственного бюджета Франции заявил, что покупательная способность во Франции увеличится на 1,4% в 2020 году после 2,1% в 2019 году.