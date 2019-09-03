Ульяновск, 3 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартовала тематическая декада «Мы помним Беслан», которая продлится по 8 сентября. Ряд мероприятий посвятят памяти земляка, Героя России Дмитрия Разумовского, погибшего при штурме школы в Беслане и защитившего от пуль своих товарищей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Памятник в Ульяновске

Мероприятия начались сегодня, 3 сентября, с митинга-реквиема, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Открывая памятное мероприятие, глава Ульяновской области Сергей Морозов призвал «прожить жизни так, чтобы не было стыдно перед погибшими героями». Он подчеркнул, что нельзя «забывать страшные уроки, которые прошли в Беслане, Буйнакске, Пятигорске, в театре Норд-ост и в московском метро».

Среди тех, кто отдал свою жизнь в Беслане, был ульяновец, подполковник Дмитрий Разумовский, посмертно удостоенный звания Героя России.

«Я был участником событий в Беслане, и мне пришлось выносить Дмитрия Разумовского с поля боя. Он был жив, тяжело ранен. На моих глазах Дмитрий совершил подвиг — прикрыл группу, штурмующую школу, и весь огонь террористов принял на себя», — вспоминал президент ассоциации ветеранов группы спецназначения «Вымпел» ФСБ России Валерий Попов.

Именем Дмитрия Разумовского в Ульяновске названа улица. Ежегодно в образовательных учреждениях региона проходят лекции и уроки мужества, посвященные герою-земляку, а также областная акция «Минута тишины».

К 15-летию со дня трагедии в Ульяновске проводится тематическая декада «Мы помним Беслан». Запланированы турнир по мини-футболу между представителями силовых ведомств и юными спортсменами, конкурс детских творческих работ, акция «Капля жизни». Декада завершится 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2004 года были захвачены заложники в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия). Более двух дней террористы удерживали в заминированном здании более 1,1 тыс. заложников — в основном детей, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.