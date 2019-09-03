Додома, 3 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Начальник полиции области Кигома Мартин Оттьено подтвердил гибель около 22 коров после удара молнии. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

David Молния

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 сентября, в деревне Казирамихунда. Молния ударила, когда коровы были на водопое, рассказал Оттьено.

Он добавил, что 16 коров принадлежали Абдулу Касунгу, а другие шесть — Филберту Чибедесе.

Оттьено подчеркнул, что в результате инцидента не пострадал ни один человек, в том числе и пастух, который в момент происшествия находился с коровами.