Пусан, Южная Корея, 3 сентября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Из-за продолжающегося бойкота туристический поток из южнокорейского Пусана в Японию сократился на 70%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Busan Regional of Oceans and Fisheries.

Alessandro Traini Фукуока

Согласно опубликованным данным, в период с 1 июля по 31 августа через порт Пусана остров Цусима, города Фукуока, Симоносеки и Осака посетили 113 400 жителей Южной Кореи, что на 53,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в июле текущего года через порт Пусана Японию посетили 71 140 человек, а в августе — 42 250 человек, что на 35% и 68,8% меньше по сравнению с июлем и августом прошлого года.

В частности туристический поток на остров Цусима в июне сократился на 61,9%, в августе — на 79,6%, в Фукуоку — на 25,4% и 50,3%, в Симоносеки — на 24,5% и 56,8%, в Осаку — на 32,4% и 53,5% соотвественно.

Известно, что дирекция порта Пусана Busan Port Authority намерена сократить арендную плату, что бы поддержать международные и отечественные судоходные компании, страдающих от резкого падения потока пассажиров.