Смоленск, 3 сентября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Крупнейшие в Смоленской области комплексные противоаварийные учения пройдут на Смоленской АЭС 18−20 сентября, сообщила пресс-служба АЭС. Для наблюдения за ходом учений приглашены российские и иностранные эксперты.

Mil.ru Смоленская АЭС

«Комплексное противоаварийное учение проводится раз в год на одной из АЭС Росэнергоатома», — прокомментировал заместитель директора Смоленской АЭС по противоаварийной готовности Владимир Минин.

Он добавил, что цель учений — проверить готовность к реагированию в нештатных ситуациях и выполнению мероприятий, отработать координацию и взаимодействие.

В учениях примут участие более тысячи человек, в том числе — руководители и сотрудники Смоленской АЭС, группа оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС, Москва). Будут задействованы силы и средства МЧС, министерства обороны, ФМБА России, ситуационно-кризисные центры Росатома, Росэнергоатома и Ростехнадзора и другие центры технической поддержки.