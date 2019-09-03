Киев, 3 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не пришла в Верховную раду, поскольку в её семье случилась трагедия, заявил депутат Верховной рады, экс-глава СБУ Валенитин Наливайченко, сообщило 3 сентября издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Насколько мы знаем, мы сочувствуем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Но наше искреннее сочувствие. Я думаю, она сама расскажет», — рассказал он.

Наливайченко не уточнил, что именно произошло в семье Тимошенко.

Напомним, 3 сентября в Верховной раде был принят закон об отмене депутатской неприкосновенности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что после вступления решения парламента в силу экс-президенту Украины Петру Порошенко не удастся избегать допросов, прикрываясь депутатским мандатом.

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