В Раде объяснили, почему Тимошенко не голосовала против неприкосновенности
Киев, 3 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не пришла в Верховную раду, поскольку в её семье случилась трагедия, заявил депутат Верховной рады, экс-глава СБУ Валенитин Наливайченко, сообщило 3 сентября издание Strana.ua.
Наливайченко не уточнил, что именно произошло в семье Тимошенко.
Напомним, 3 сентября в Верховной раде был принят закон об отмене депутатской неприкосновенности.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что после вступления решения парламента в силу экс-президенту Украины Петру Порошенко не удастся избегать допросов, прикрываясь депутатским мандатом.
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