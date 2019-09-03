Киев, 3 сентября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал отмену депутатской неприкосновенности и поблагодарил парламентариев, поддержавших законопроект, за то, что они выполнили данное своим избирателям обещание. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«373 голоса за то, что считалось невозможным свыше 20 лет — отмена депутатской неприкосновенности», — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что это только начало на пути строительства «новой Украины».

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2322770321306664

«Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет касты неприкосновенных», — заявил президент Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 3 сентября, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Решение поддержали 373 депутата при 300 необходимых. Отмечается, что снятие неприкосновенности касается только уголовных дел, заведённых против депутатов Верховной рады. Присутствовавший на заседании парламента президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов отправить депутатскую неприкосновенность «на свалку истории». Новый закон вступит в силу на Украине в 2020 году.