Москва, 3 сентября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.

Иван Шилов ИА REGNUM Доступное жильё

«Нужно использовать и другие инструменты, которые улучшат ситуацию с жильем, в том числе поддержать индивидуальное жилищное строительство, развивать рынок долгосрочной аренды, помогать через льготную ипотеку молодым семьям», — заявил Медведев в ходе совещания по расходам бюджета РФ в 2020—2022 годах в части ЖКХ и жилищного строительства.

Он призвал сконцентрироваться на работе по развитию рынка жилья, отметив, что непростая ситуация имеет тенденцию к выравниванию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выплаты по жилищному кредиту составляют более половины дохода российских заёмщиков в 15,7% случаев. Такие данные за второй квартал 2019 года приводит пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).