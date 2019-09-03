Киев, 3 сентября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке создать авторитарный режим и призвал Раду не голосовать за проект закона, который закрепляет за президентом полномочия создавать регуляторные органы.

Gov.ua Владимир Зеленский

«Мне кажется, что Владимир Александрович перепутал своё имя. Ему кажется, что он стал Владимиром Владимировичем. Нам не нужен Владимир Владимирович. Нам он не нужен. Гражданам Украины нужен украинский президент. Нам не нужен «путинизм» тут, в Украине», — сказал Гончаренко.

По его словам, президент не должен назначать глав Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

«Фактические предлагается убить независимость антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований… Он собирает на себя все полномочия. Национальная гвардия Украины — сюда, Национальное антикоррупционное бюро — сюда, Государственное бюро расследований — сюда подайте. Все (контролирует — ред.) один человек. Извините, это кто, монарх… Сегодня мы стоим перед вызовом прихода авторитаризма в Украину», — считает Гончаренко.

Напомним, согласно действующему украинскому законодательству, руководители НАБУ и САП назначаются президентом Украины по результатам работы независимой конкурсной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Украины включил в повестку дня сессии и направил на вывод Конституционного суда проект закона №1014 «О закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований». Данные полномочия закреплены за президентом в профильных законах про определенные органы, но их отсутствие в Конституции давало повод критиковать президента и говорить о незаконности назначения руководителей НАБУ и ГБР. В настоящее время полномочия главы государства описаны в Конституции, и никаких упоминаний о НАБУ и ГБР там нет.