Зеленского обвиняют в попытке построить авторитарный режим
Киев, 3 сентября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке создать авторитарный режим и призвал Раду не голосовать за проект закона, который закрепляет за президентом полномочия создавать регуляторные органы.
По его словам, президент не должен назначать глав Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Напомним, согласно действующему украинскому законодательству, руководители НАБУ и САП назначаются президентом Украины по результатам работы независимой конкурсной комиссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Украины включил в повестку дня сессии и направил на вывод Конституционного суда проект закона №1014 «О закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований». Данные полномочия закреплены за президентом в профильных законах про определенные органы, но их отсутствие в Конституции давало повод критиковать президента и говорить о незаконности назначения руководителей НАБУ и ГБР. В настоящее время полномочия главы государства описаны в Конституции, и никаких упоминаний о НАБУ и ГБР там нет.