Токио, 3 сентября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. В интернете появились первые изображения новой Toyota Yaris. Их разместил на своём сайте портал Глас.ру.

Глас.ру Toyota Yaris

Окрас кузова нового автомобиля будет выполнен в двух цветах. Автопроизводитель оснастил машину дисками из легкосплавного материала с алмазной огранкой. В салоне установят кресла, обтянутые кожзаменителем. Кроме того, в авто появится мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

В качестве агрегата у новинки будет все тот же 1,5-литровый 2-х цилиндровый движок Dual VVT-i мощностью 109 л. с. Он будет сочетаться с вариатором или 6-скоростной МКПП.

Ожидается, что цену на новинку для большей конкурентоспособности установят небольшую.

Напомним, 29 августа 2019 года на Токийской международной конференции по развитию Африки премьер-министр Кот-д'Ивуара Гон Кулибали и гендиректор Toyota Tsusho Итиро Кашитани подписали соглашение о строительстве автосборочного производства машин японского бренда в стране.

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