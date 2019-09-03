Киев, 3 сентября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-августе 2019 года составил 59,55 млрд кубометров топлива.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Соответствующие данные сегодня, 3 сентября, обнародовала пресс-служба компании «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник уточняет, что в этом году транзит вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Непосредственно в августе транзит газа из России по территории Украины составил 6,36 млрд кубометров, что на 13,3% меньше, чем за август 2018 г.

ИА REGNUM напоминает, что ранее новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, «для чего нужно хорошо поработать». Гончарук также отметил, что в его правительстве глубоко понимают ситуацию с транзитом газа, готовятся к переговорам, но публичных заявлений делать не хотят.

Следующая трехсторонняя встреча по транзиту газа через Украину в формате ЕС-РФ-Украина на уровне министров должна состояться в интервале с 16 по 22 сентября.