Киев, 3 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Большинство депутатов Верховной Рады Украиныподдерживают необходимость сокращения количества народных избранников.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

В частности, депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий заявил, что на Украине численность депутатов Рады не соответствует количеству граждан страны.

«Нужно сделать перепись населения. Президент это обещал. У нас количество депутатов зависит от количества граждан, правда? Мы понимаем, что нас давно не 42 млн. Для меня это главная причина, почему количество депутатов должно быть уменьшено. 300 как раз будет отвечать количеству населения Украины», — сказал Радуцкий 3 сентября заявил в кулуарах парламента.

При этом он отметил, что поддержал бы сокращение депутатов до 100 человек, чтобы быстрее принимать законы.

«Я вообще думаю, что и 100 хватило бы… Я за то, чтобы сокращать депутатов, потому что в зале происходят некоторые вещи: двухчасовые обсуждения. 50% этих обсуждений это просто пиар себя, а не по сути. Это все время. Меньше людей, Верховная Рада будет более эффективной», — добавил Радуцкий.

В свою очередь депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил сократить количество народных депутатов до 225, а не до 300, как планирует фракция «Слуга народа».

«Сокращать количество депутатов надо… Необходимо уменьшать не до 300, а до 225 депутатов и избирать их по пропорциональной системе с открытыми списками», — сказал Медведчук 3 сентября в кулуарах парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября парламент Украины планирует рассмотреть проект закона президента Владимира Зеленского о сокращении количество депутатов с 450 до 300 человек. Так, в статье 76 Конституции планируется указать, что конституционный состав Верховной рады — 300 депутатов, а не 450. В случае принятия новые нормы будут касаться Верховной Рады следующего созыва.