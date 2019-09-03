Москва, 3 сентября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Долги жителей России перед банками пугают: у отдельных банковских организаций риски начали расширяться уже сейчас, другие столкнутся с этим не позже середины осени, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Ян ван Равестейн. Ростовщики. 1540

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«Как демонстрируется в исследовании «Эквифакса», розничный портфель банков и МФО за полгода увеличился на 6%, что равняется двухлетнему темпу роста показателя. При этом долговая нагрузка на российских граждан последовательно увеличивается, в то время как собственные доходы не растут шестой год подряд.

В частности, заметно расширились задолженности населения по необеспеченным кредитам. Это вообще довольно проблемное направление, в котором часть рисков включена в процентную ставку, а часть реализована через объемы кредитования. Но на фоне низкой платежеспособности населения даже такие риски становятся более осязаемыми.

Зачем гражданам столько кредитов, если они не в состоянии обслуживать их? Всё очень просто. Не можешь заработать — займи и купи на заемные. Именно так рассуждают люди, которые не могут позволить себе купить за наличные бытовую технику, например, или дорогостоящие товары.

Погашать задолженность частями психологически проще, чем копить деньги на покупку чего-то и откладывать ее на более поздний срок.

Финансовая дисциплина у большинства граждан тут очень хромает, ее воспитание — вопрос времени и стрессов. Один кредит позже перекрывается другим, другой — третьим, и выбраться из этого круга очень сложно.

Если доходы населения не начнут расти в 2020 году (на 2019 год уже особенной надежды в этом плане и нет), то банковские риски относительно просрочек по кредитам и неплатежей многократно увеличатся», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с трудностями при выплате кредита лично сталкивались 16% жителей России, чаще всего люди рабочих профессий (22%), с невысоким доходом (24%) и граждане 35−44 лет (23%).

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