Тбилиси, 3 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Своими последними шагами Бидзина Иванишвили полностью утратил легитимность, а установленный им режим превратился в режим узурпатора, считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который написал комментарий относительно изменений в правительстве Грузии на своей странице в соцсети Facebook. Интересно, что вскоре после того, как этот пост перепечатали и распространили грузинские СМИ, со страницы Саакашвили в соцсети он неожиданно исчез.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Экс-президент назвал действия Иванишвили совершенно незаконными, и подчеркнул, что в создавшихся в стране условиях любые действия против насильника-узурпатора оправданы как с исторической, так и с нравственной точки зрения.

«Речь идет о том, быть или не быть стране. Единственное, на что мы не имеем права, — это бездействие и смирение», — подчеркнул Саакашвили.

Напомним, что после совещания политсовета партии «Грузинская мечта» и собрания парламентского большинства председатель партии Бидзина Иванишвили представил журналистам и общественности будущего нового премьера. На этот пост правящая партия выдвигает министра внутренних дел Георгия Гахария, того самого, отставки которого с 20 июня 2019 года требуют участники ежедневных акций протеста в Тбилиси.

Как известно, уже бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об отставке 2 сентября несколько необычным способом — постом в соцсети, после чего встретился с ведущими грузинских телевизионных ток-шоу и дал некоторые «разъяснения» и ответы на отдельные вопросы.

До назначения нового правительства Бахтадзе и весь состав его правительства остаются исполняющими обязанности.