Возможному новому правительству Италии доверяют лишь 30% граждан
Рим, 3 сентября, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Лишь 30% граждан Италии проголосовали бы за формирование нового коалиционного правительства «Движения 5 звезд» и либералов, сообщает Termometro Politico во вторник, 3 сентября, со ссылкой на опрос Tecne.
55% граждан, будь они на месте депутатов, проголосовали бы против формирования такой коалиции. Еще 15% граждан не определились.
Как сообщалось ранее, в конце августа формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.
Читайте также: Почему в Италии придет к власти правительство меньшинства
Новое большинство в действующем составе парламента страны может быть сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 год, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».
Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.
После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.