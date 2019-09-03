Москва, 3 сентября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября. В документе лидер коммунистов обращает внимание Путина на сложное время, в которое проходят выборы, и настаивает на честном и открытом волеизъявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Убеждён в необходимости Вашего прямого обращения ко всем структурам и уровням власти с требованием обеспечить чистоту избирательного процесса, равенства всех политических сил и кандидатов на финише избирательной гонки», — говорится в письме.

Внешнее давление усугубляется внутренней ситуацией, налицо углубление системного кризиса, пишет лидер коммунистов.

«По существу, правительство проваливает все Ваши установки, не слышит конструктивных идей и не ищет диалога с национально мыслящими оппонентами. В такой обстановке стране, как воздух, нужны честные выборы, ограждённые от произвола и подтасовок. Сегодня это вопрос стабильности и национальной безопасности. Это вопрос развития страны, её движения в будущее», — отмечает Зюганов.

Народ решительно требует перемен, констатирует он.

Зюганов обратил внимание на то, что «на этих выборах КПРФ и народно-патриотические силы вновь сталкиваются с бесцеремонным давлением».

Так, полностью списки КПРФ пытались снять с предвыборной гонки в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, препятствуют в деле агитации, мешают проводить встречи с избирателями, не предоставляют залы, не согласовывают массовые мероприятия, перечислил коммунист.

На этом фоне продолжается давление на коллектив совхоза имени В. И. Ленина и его руководителя Павла Грудинина, очерняется деятельность губернатора Иркутской области Сергея Левченко, указал он.

Тревоги за исход выборов только усиливаются, подчеркнул Зюганов. Например, пишет он, «избирательная комиссия Санкт-Петербурга додумалась до того, чтобы открыть десятки участков для голосования в других регионах России».

"Вал нарушений таков, что не выдерживают даже авторитетные и опытные политики. В этот раз снять свою кандидатуру с выборов был вынужден широко известный представитель отечественной культуры Владимир Бортко. А уже на первом этапе предвыборной гонки нашим товарищам, имевшим реальный шанс победить в Калмыкии, Забайкалье и Вологодской области просто отказали в регистрации. Наших наиболее сильных и перспективных кандидатов затаскали по судам», — указал Зюганов.