Аксайский район, Ростовская область, 3 сентября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь горит сухая трава. Десятки человек и 12 единиц техники борются с огнём в районе хутора Нижнеподпольный Аксайского района.

24.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

Сообщение о возгорании поступило в 12:27 (время московское).

«Загорание сухой растительности 500 метров по фронту. Угрозы населенным пунктам нет. В 14:07 пожар был ликвидирован на одном из двух участков (300 метров по фронту)», — уточнили в региональном управлении МЧС РФ.

К тушению ландшафтного пожара привлечено 34 человека и 12 единиц спецтехники.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на территории Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.