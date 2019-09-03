Калуга, 3 сентября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Сегодня, 3 сентября, в Калуге состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию Калужской таможни. В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, начальник Калужской таможни Дмитрий Макаров, представители профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания, а также сотрудники таможни.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили 30-летие таможни

Александр Иванов поздравил собравшихся и подчеркнул: «Именно Калужская таможня стала первой внутренней таможней в Центральном регионе России. Ваша работа непростая, таможенная служба занимает важное место в развитии экономики и играет основную роль в регулировании внешнеторговых связей на благо нашей страны. Вы настоящие профессионалы — самоотверженные, ответственные и преданные делу. От всей души желаю вам успехов на вашем нелегком поприще! Будьте бдительны, удачливы и беспристрастны!».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава города наградил коллектив калужской таможни в лице руководителя Дмитрия Макарова почётной грамотой за многолетнюю безупречную службу и значительный вклад в дело обеспечения безопасности и защиты интересов государства, а также отличившихся сотрудников таможни за образцовое исполнение обязанностей.