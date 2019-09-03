Борис Джонсон зарвался и потерял контроль над ситуацией – Кагарлицкий
Москва, 3 сентября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог бы добиться выгодного Лондону соглашения с ЕС, касающегося выхода Соединённого Королевства из Евросоюза, но, как оказалось, он не просчитывает последствий своих действий и поступает слишком радикально, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Джонсона о том, что на предстоящем саммите лидеров ЕС ему удастся достичь с ними необходимого соглашения по Brexit.
Эксперт также согласился с тем, что в лице Джонсона Великобритания получила свою версию американского президента Дональда Трампа, хотя для Соединённого Королевства это гораздо большая деградация, чем для США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28 августа королева Елизавета II одобрила инициативу Джонсона о приостановке текущей сессии парламента до 14 октября. Таким образом, у парламентариев не осталось времени для противодействия «жёсткому» варианту Brexit.