Москва, 3 сентября, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог бы добиться выгодного Лондону соглашения с ЕС, касающегося выхода Соединённого Королевства из Евросоюза, но, как оказалось, он не просчитывает последствий своих действий и поступает слишком радикально, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Джонсона о том, что на предстоящем саммите лидеров ЕС ему удастся достичь с ними необходимого соглашения по Brexit.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Соглашения добиться было можно. В подходе Джонсона есть здравое зерно, потому что он должен был бы использовать Brexit без соглашения как фактор воздействия на Еврокомиссию. В такой ситуации он мог бы добиться хорошего результата, но он зарвался и потерял контроль над ситуацией, — сказал Кагарлицкий. — Исходная позиция ЕС была в том, что Лондон никогда не решится на жёсткий вариант. В свою очередь, подход Джонсона состоял в том, чтобы шантажировать Брюссель жёстким вариантом. Но он натолкнулся на внутренние противоречия, в том числе внутри Консервативной партии».

Эксперт также согласился с тем, что в лице Джонсона Великобритания получила свою версию американского президента Дональда Трампа, хотя для Соединённого Королевства это гораздо большая деградация, чем для США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28 августа королева Елизавета II одобрила инициативу Джонсона о приостановке текущей сессии парламента до 14 октября. Таким образом, у парламентариев не осталось времени для противодействия «жёсткому» варианту Brexit.