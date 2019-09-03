Хельсинки, 3 сентября, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Как сообщает газетаHelsingin Sanomat, президент ФинляндииСаули Ниинистё и премьер-министрАнтти Ринне считают, что настало время выяснить что случилось со многими финнами в Советском Союзе во времена сталинских репрессий.

Michał Józefaciuk Саули Ниинистё

Вопрос поднял журналист газеты Унто Хямяляйнен, который обратился к руководству страны с просьбой «пролить свет на судьбы финнов» в межвоенный период в СССР. В ответ президент дал поручение Национальному архиву разобраться в этом вопросе.

«В Национальном архиве уже имеется большое количество материалов по данному вопросу. Специалисты архива также обладают опытом и компетентностью для таких исследований», — написал президент в своём Твиттере.

Премьер-министр Антти Ринне также поддержал данную инициативу. «Для всех наций важно знать свою историю, как далекое прошлое, так события относительно недавние. Поэтому предложение Хямяляйнена является вполне обоснованным. Речь идет о значимом отрезке в финской истории», — заявил он.

Количество финнов, погибших в межвоенный период в результате так называемых сталинских репрессий неизвестно даже приблизительно. Финский историк, профессор Йоуко Вахтела в своей книге «История Финляндии от каменного века до 2000-х годов» называет цифру 20 000 человек.