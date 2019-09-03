Абакан, 3 сентября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. В Хакасии 3 сентября состоялась встреча главы региона Валентина Коновалова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвером Порталем. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии.

R-19.ru Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь и глава Хакасии Валентин Коновалов

Уточняется, что Коновалов поздравил посла с 60-летием со дня Кубинской революции.

«История дружбы народов Республики Хакасия и Республики Куба зародилась во времена строительства Саяно-Шушенской ГЭС», — сказал Валентин Коновалов.

По его словам, в хакасском городе Саяногорске есть музей дружбы с Кубой. В Саяногорске действует местное «городское общество друзей Кубы», а в столице региона — Абакане — республиканское общество дружбы «Хакасия-Куба».

Херардо Пеньяльвер Порталь поблагодарил главу Хакасии за встречу и отметил, что отношения между республиками «основаны на многолетней истории». Он не исключил возможности их укрепления не только в области культуры, но и «в торгово-экономической отрасли на взаимовыгодных отношениях».

Посол также подчеркнул, что Россия на сегодняшний день является «одним из главных экономических партнёров Кубы и принимает участие во многих проектах».

Также в Хакасии Херардо Пеньяльвер Порталь посетил Саяно-Шушенскую ГЭС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунист Валентин коновалов стал главой Хакасии в ноябре 2018 года по итогам второго тура губернаторских выборов.

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