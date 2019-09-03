Киев, 3 сентября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины приняли закон №7203 об отмене депутатской неприкосновенности с нарушение закона о регламенте работы парламента. Об этом 3 сентября заявил в кулуарах парламента депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

«То, что сегодня произошло по поводу отмены неприкосновенности и так называемого голосования во втором чтении и окончательном утверждении, оно произошло с нарушением процедуры, предусмотренной законом о регламенте. Это произошло с нарушением Конституции», — считает Медведчук.

Он призвал депутатов строго придерживаться всех процедур при внесении изменений в Конституцию.

«Если этот спам конституционных изменений, который начался сегодня, а если быть точным, в день открытия первой сессии 29 августа продолжится, то мы можем получить от Основного закона рожки и ножки. Основной закон — Конституция Украины — это то, что является незыблемым. Да, в него можно вносить изменения, но в строгом и полном соответствии с действующим законодательством и, в частности, с законом о регламенте», — добавил Медведчук.

По его словам, отменять депутатскую неприкосновенность нужно вместе с президентской неприкосновенностью.

«Поэтому мы не поддержали эти изменения, как и не будем поддерживать многие другие? Хотя по сути с ними согласны, в том числе и с теми, которые включены в повестку дня. Сейчас многие вопросы, которые рассматриваются и будут рассматриваться, нужно регулировать и вносить через изменения в Конституцию. Но это нужно делать в полном соответствии с регламентом. Отмена неприкосновенности депутатов должна проходить вместе с отменой неприкосновенности президента Украины», — рассказал Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Верховная Рада поддержала проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов. Согласно документу, с 1 января 2020 года неприкосновенность будет упразднена. В свою очередь спикер Верховной рады Дмитрий Разумков допускает, что некоторые депутаты попытаются оспорить отмену депутатской неприкосновенности в Конституционном суде. При этом он заверил, что Рада придерживалась всех юридических процедур во время голосования и рассмотрения законопроекта №7203.