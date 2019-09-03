Кабанский район, Бурятия, 3 сентября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии сирота добивается выполнения закона чиновниками и предоставления жилья. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики, она обратилась в надзорный орган.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В 2016 году она была поставлена на учёт в качестве нуждающейся в обеспечении жильём. Однако до сегодняшнего дня так его и не получила, из-за чего вынуждена жить у знакомых.

«Прокурором Кабанского района в суд направлено исковое заявление об обязании министерства социальной защиты населения республики обеспечить нуждающуюся благоустроенным жилым помещением специализированного жилого фонда в Кабанском районе», — сообщили в прокуратуре.

В результате суд первой инстанции, а впоследствии и Верховный суд республики приняли решение в пользу прокуратуры.

Добавим, что с соблюдением прав на жильё детей-сирот в республике всё очень сложно. Как сообщало ИА REGNUM, по делу о сиротских домах в посёлке Сотников, которые оказались непригодными для жизни арестованы уже три человека — замминистра строительства, экс-глава района и предприниматель.

В августе координатор ОНФ Светлана Калинина также обратила внимание на жильё для сирот в Селенгинском районе Бурятии. В домах, по её словам, обнаружились дыры, трещины и плесень.

Читайте также:

СМИ: по делу о сиротских домах в Бурятии арестован экс-глава района

В Бурятии чиновники опять «не заметили» плесень и дыры в домах для сирот