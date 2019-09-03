Вильнюс, 3 сентября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс встретился с новым послом Белоруссии в Литве Валерием Барановским и обсудил с ним «ситуацию с правами человека в Белоруссии и вопросы безопасности Островецкой АЭС», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 сентября.

Dsae.by Строительство Белорусской АЭС

Как подчёркивает пресс-служба МИД Литвы, «проблему Островецкой АЭС» Линкявичюс назвал главной как в двусторонних отношениях, так и в международной повестки для Литвы в целом. При этом он назвал обязательным выполнение рекомендаций международных экспертов ещё до запуска станции, при том, как указывала белорусская сторона ранее, Литва сама ряд рекомендаций для Игналинской АЭС выполняла по 6−8 лет, а некоторые до сих пор проигнорированы.

Тем не менее, Линкявичюс уверен, что Литва и Белоруссия могут, несмотря на позицию Литвы по БелАЭС, развивать экономическое и транспортное сотрудничество. Белоруссия является главным клиентов литовского порта Клайпеды.