Москва, 3 сентября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с молдавским лидером Игорем Додоном. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля уточнил, что встреча лидеров двух государств состоится в субботу, 7 сентября.

Ранее с 4 по 6 сентября президент РФ будет принимать участие в юбилейном, пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Так, 4 сентября Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 5 сентября запланированы двусторонние контакты российского лидера с главами государств и правительств, приглашёнными на форум, а 6 сентября Путин проведёт встречу с представителями общественности, в ходе которой будут обсуждаться вопросы развития Дальнего Востока.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что в повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным войдут газовые вопросы. Он уточнил, что переговоры пройдут в рамках рабочего визита, на них будут обсуждаться «вопросы экспорта и газа».

Напомним, в феврале 2019 года во время визита в Москву Додон попросил главу Газпрома Алексея Миллера предоставить Молдавии скидку в 25% на газ. Кишинёв получает российский газ по заключенному в 2008 году контракту, который продлевает каждый год.