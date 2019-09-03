В РПЦ поспорили, нужен ли Екатеринбургу опрос о храме Святой Екатерины
Екатеринбург, 3 сентября, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Два представителя от РПЦ, выступавшие на рабочей группе о судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, не сошлись друг с другом в вопросе о необходимости голосования. Об этом сообщает ИА Znak.
По мнению отца Вениамина (Райникова), рабочая группа должна распуститься после того, как было принято решение отказаться от строительства храма в сквере у Драмтеатра. Общественники не должны влиять на градостроительную политику, уверен религиозный деятель.
«Мы строим там, где можем, и исходя из собственных потребностей, а не из-за того, что нам позволили», — сказал отец Вениамин.
С ним не согласился протоиерей Максим Миняйло. По его мнению, опрос — это шанс для горожан «проявить свою активность» в голосовании за храм. Это делает принятие решения общегородским, подчеркнул иерарх.
Напомним, опрос о храме Святой Екатерины перенесли на 12−15 октября. Голосование состоится, если все подготовительные процедуры будут проведены к этому моменту.