Екатеринбург, 3 сентября, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Два представителя от РПЦ, выступавшие на рабочей группе о судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, не сошлись друг с другом в вопросе о необходимости голосования. Об этом сообщает ИА Znak.

Екатеринбург.рф Сквер где планировали начать строительство храма

По мнению отца Вениамина (Райникова), рабочая группа должна распуститься после того, как было принято решение отказаться от строительства храма в сквере у Драмтеатра. Общественники не должны влиять на градостроительную политику, уверен религиозный деятель.

«Мы строим там, где можем, и исходя из собственных потребностей, а не из-за того, что нам позволили», — сказал отец Вениамин.

С ним не согласился протоиерей Максим Миняйло. По его мнению, опрос — это шанс для горожан «проявить свою активность» в голосовании за храм. Это делает принятие решения общегородским, подчеркнул иерарх.

Напомним, опрос о храме Святой Екатерины перенесли на 12−15 октября. Голосование состоится, если все подготовительные процедуры будут проведены к этому моменту.