Москва, 3 сентября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Рубль начал торги 3 сентября с нового витка ослабления после некоторой стабилизации в начале недели. Доллар рванул к максимумам вблизи отметки 67 руб., к которой присматривается со второй половины августа. С начала дня пара повышается на 0,10%, но пока не решается на штурм психологического уровня, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Прежде всего, давление на российскую валюту оказывают крепкие позиции доллара на рынке Форекс, где евро и фунт под натиском долларовых быков обновляют долгосрочные минимумы.

Не радует и общее отношение инвесторов к риску, обусловленное тревожным ожиданием возобновления торговых переговоров, возобновлением снижения доходности мировых облигаций и очередным падением курса юаня к историческим минимумам. С рынка нефти рубль тоже не получает поддержки. Brent развивает медвежий импульс третий день кряду, тестируя отметку $58 за баррель», — пояснил эксперт.

Судя по текущей динамике рубля, пробой уровня 67 руб. — лишь вопрос времени. Настроения на глобальных площадках остаются неустойчивыми, что дополнительно подпитывает спрос на «американца» как на защитный актив.

«Рынок нефти разочарован наращиванием добычи ОПЕК в августе, которое накладывается на рекордные уровни производства сланцевой нефти в США. А в конце недели грядет очередное снижение ставки Банком России, которое не добавит привлекательности отечественным активам, включая рубль», — подчеркнул Николаев.

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