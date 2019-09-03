Рязань, 3 сентября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. В 2019 году Рязань получит 78 троллейбусов из Москвы. После проведения всех процедур с оформлением, транспорт пройдёт техническое обслуживание и выйдет на городские маршруты. Также в городе, возможно, появятся выделенные полосы для общественного транспорта, в качестве пилотного решения рассматривают Первомайский проспект и Московское шоссе, сообщили 3 августа в пресс-службе администрации Рязани.

Адливанкин Самуил Яковлевич. Русаковский трампарк. 1928

В мэрии провели совещание по перспективам развития городского пассажирского транспорта. В перспективе выделенными полосами планируют оснастить все центральные городские маршруты, варианты устройства вынесут на широкое обсуждение с жителями областного центра. В первую очередь в администрации решили усилить транспортный надзор, проводить рейды по соблюдению графиков движения и убирать с дорог старую, изношенную технику. С сентября 2019 года пассажирские перевозки по автобусным маршрутам города начинает осуществлять муниципальное «Управление рязанского троллейбуса».

«Объединённое предприятие должно зарабатывать на перевозках, а не на рекламных продуктах. Необходимо провести инвентаризацию транспорта и привести его в надлежащее состояние», — отметил заместитель председателя областного правительства Евгений Беленецкий.

В Рязани в июне 2019 года объединили два муниципальных предприятия — Управление рязанского троллейбуса и Автоколонну 1310.