Киев, 3 сентября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Во вторник, 3 сентября, депутаты украинского парламента утвердили законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Чтобы внести изменения в конституцию, требовалась поддержка двух третей депутатов (300 из 450), в действительности она оказалась еще большей — «за» проголосовали 373 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Законопроект внес в парламент экс-президент Петр Порошенко, и произошло это еще в 2017 году. Действующий глава государства Владимир Зеленский на заседании во вторник справедливо добавил, что депутаты поговаривали о снятии неприкосновенности все последние двадцать лет, но от слов к делу так и не перешли.

Но нынешний переход, конечно, вызван вовсе не тем, что на Украине наконец установилась власть народа. Изменилось совсем другое.

Крупнейшая фракция в нынешнем составе парламента — представители «Слуги народа» Владимира Зеленского, контролирующие более 50% мест. Фамилии многих из этих депутатов ничего не говорят не только гражданам Украины в целом, но и жителям конкретных регионов. Потому что набирали депутатов «по объявлению», а голосовали граждане за Зеленского.

Одновременно с этим обсуждается вопрос о переходе от смешанной системы выборов парламента — к выборам только по партийным спискам, что окончательно зафиксирует переход от прежнего положения вещей к новому.

Это раньше парламент Украины находился в стадии феодальной раздробленности и состоял из множества маленьких местных князьков, которым от депутатской корочки в равной степени нужны были и лоббистский ресурс, и неприкосновенность. «Единство» депутатов внутри своих фракций было весьма условным, что показал и 2014-й, и последующие годы.

Теперь эта раздробленность не нужна, она мешает. Есть надежда сконцентрировать власть и перевести ее из состояния раздробленности в стадию почти хорового пения. Для этого нужны партсписки, для этого нужны неизвестные и невлиятельные депутаты, и для этого нужна отмена неприкосновенности.

Заодно неприкосновенности лишится и Петр Порошенко, но это, как говорится, лишь приятный бонус.