Барнаул, 3 сентября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Участники барнаульского поискового отряда «Искра» (Алтайский край) подвели итоги своего участия в поисковой экспедиции, которую уже несколько лет ведут во Всеволожском районе Ленинградской области, где расположен посёлок Невская Дубровка. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева.

Алтайский краевой дворец молодёжи Артефакты времён Великой Отечественной войны, найденные алтайскими поисковиками в Ленинградской области

Невская Дубровка стала символом Невского пятачка — места героического подвига советских воинов в Великой Отечественной войне наравне с защитниками Брестской крепости и Севастополя. В особых условиях Ленинградского фронта здесь шли бои наивысшей напряженности, хоть и не имевшие масштабных захватов территорий, но оказавшие свое влияние на ход истории. Этот участок, где в том числе воевали и алтайские воины, сыграл решающую роль в удержании линии фронта в 1941—1943 годах и прорыве блокады Ленинграда.

Алтайский краевой дворец молодёжи Участники барнаульского поискового отряда «Искра»

«Основное внимание поисковиков было направлено на обследование мест размещения блиндажей, огневых точек, поиска останков советских солдат. Работы проходили под началом руководителя ленинградского поискового отряда «Невский пятачок» Анатолия Кушнера», — пояснила Оксана Какаева.

По её словам, поисковиками найдены две огневые точки и место, где располагались блиндажи. Шесть блиндажей были обследованы. В них обнаружены средства связи, фрагменты вооружения, личные вещи (кружки, ложки, кошелёк с 20-ю копейками) и другие предметы.

Алтайский краевой дворец молодёжи Поисковая экспедиция в Ленинградской области

Также в рамках поисковой экспедиции, были подняты останки одного красноармейца, при котором обнаружены личные вещи и фрагменты вооружения. Как отметила руководитель отряда «Искра» Марина Хавкунова, личность солдата установить не удалось. Останки защитника Родины захоронены на мемориале «Братское воинское захоронение» п. Невская Дубровка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, барнаульский городской поисковый отряд «Искра» был создан в 2013 году на базе МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец». Из каждой экспедиции им удается привезти уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны, многие из которых хранятся в музее Боевой Славы школы № 24.

В этот раз экспедиция прошла при поддержке комитета по образованию Барнаула за счет финансирования по муниципальной программе «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2014−2019 годы», управления молодёжной политики Алтайского края и реализации программ общественного развития, КГАУ «Краевой дворец молодёжи», с использованием средств ведомственной целевой программы «Молодёжь Алтая».

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