Минск, 3 сентября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. «Мы все страдаем по поводу конфликта на Украине», — заявил 3 сентября в МинскеАлександр Лукашенко, выступая на международной конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он задал вопрос о причинах, по которым война в Донбассе длится пять лет и сам же на него ответил: «Потому что это кому-то надо!».

Лукашенко напомнил о своих отвергнутых инициативах вмешаться в конфликт на Украине — вплоть до ввода белорусских военнослужащих в ДНР и ЛНР. Рассказывая о подробностях обсуждения планов официального Минска с неназванным зарубежным чиновником, белорусский лидер сказал: «И добавил: если вы отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Белоруссию, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план. Даже в деталях!».

По мнению Лукашенко, представители коллективного Запада и Украины зря отвергли его инициативы: «И начали бороться — за Донбасс, за Крым, ещё что-то, «нормандские форматы», в том числе и в Беларуси. Я, конечно, с удовольствием принимал их, потому что знал, что это хоть маленькие шажки, но в направлении нормализации там ситуации. Ведь там старики и дети гибли и вроде бы гибнут сегодня».

Лукашенко сообщил также, что в результате непринятия его инициатив Белоруссия была вынуждена принять контртеррористические меры, чтобы пресечь поток оружия с Украины, которое могло оказаться у «националистически настроенных» и тогда «жди терроризма». В частности, он сказал: «Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми полностью закрыть границу наглухо — ещё больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один».

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