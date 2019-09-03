Мапуту, 3 сентября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Недельный тур папы римского Франциска по трем африканским странам в бассейне Индийского океана начнется завтра, 4 сентября. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Папа римский Франциск посетит Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий, страны, которые папа Иоанн Павел II посетил в 1988 и 1999 годах.

Верующие рассматривают решение папы посетить две из самых бедных стран в мире как акт солидарности со стороны священнослужителя, известного также как «папа бедных».

Мозамбик будет первой страной в туре папы Франциска. Он записал видеообращение для жителей страны на португальском языке, в котором он упомянул визит Джона Пола. В своем видеообращении папа подчеркнул необходимость «братского примирения в Мозамбике и во всей Африке, что является единственной надеждой на прочный и прочный мир».

По словам министра иностранных дел Мозамбика Хосе Пачеко, правительство Мозамбика потратило $ 330 000 на подготовку к визиту папы, включая ремонт собора в Мапуту и благоустройство городских дорог.

Папа Франциск завершит свой тур кратким пребыванием на относительно процветающем и стабильном Маврикии, небольшом островном государстве к востоку от Мадагаскара, где местная католическая община планирует посадить 200 000 деревьев в его честь. Хотя на Маврикии около 50 процентов населения — индуисты, преобладающая в стране христианская конфессия, составляющая около 30 процентов населения — католики.