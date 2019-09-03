Цхинвал, 3 сентября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В сентябре в приграничных районах Южной Осетии погранслужбы Южной Осетии и России планируют провести совместные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в пограничной сфере. Об этом 3 сентября сообщает «Рес» со ссылкой на комитет госбезопасности Южной Осетии.

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«Комплекс мероприятий заключается в усилении контроля за состоянием режима государственной границы; порядком прохода и временного пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств; проведении подворовых обходов в приграничных населенных пунктах по учащенным графикам», — сообщается в КГБ.

Напомним, 24 августа Южная Осетия заявила о провокационных действиях грузинской стороны на госгранице. Цхинвал сообщил, что на югоосетинской территории в районе села Уиста (Цнелис) был выставлен грузинский блокпост. На требования Южной Осетии убрать блокпост в Тбилиси ответили отказом, отметив, что территория, где расположен блокпост принадлежат Грузии. Генеральная прокуратура Южной Осетии начала расследование по факту нарушения госграницы. 1 сентября дрон, запущенный генпрокуратурой, был сбит прицельным огнем со стороны Грузии. Тбилиси заявил, что беспилотник упал вследствие столкновения с дроном гражданского лица. Югоосетинская и грузинская делегация 29, 30 августа и 2 сентября встречались в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. Сторонам не удалось прийти к согласию в вопросе о дальнейшей судьбе блокпоста и ситуации на границе.