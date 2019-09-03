Киев, 3 сентября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Украинское государство действительно многое теряет от собственной блокады Крыма, однако это лишь малая часть тех потерь, что Украина несет с 2014 года в результате принятия курса на разрыв с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 3 сентября, комментируя высказывания экс-министра экономики Украины Виктора Суслова.

Архип Куинджи. Крым. 1900-1905

Как сообщалось ранее, Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около миллиарда долларов, в основном из-за недополученных доходов от экспорта продуктов и электроэнергии. Идея блокады была ошибочной, они принесла Украине убытки, а России — только прибыль, считает экс-министр.

«Бывший министр экономики Украины констатирует очевидное: да, Украина несёт большие потери от блокады Крыма. Вдумаемся, однако, в тот непреложный факт, что эти потери — только часть, причём далеко не преобладающая, тех потерь, которые Украина несёт с 2014 года в результате принятого тогда курса на разрыв с Россией, на союз с Западом в борьбе против России, на украинский шовинизм, на подавление всего русского.

Эти потери, надо сказать, невосполнимые. Не будет уже ни прежней Украины, ни нормальных отношений между нашими странами. Во всяком случае, их не будет в ближайшие десятилетия.

На это непросто настроиться, но это необходимо, на мой взгляд, сделать. И на этой основе — твёрдо и последовательно отстаивать только интересы России, русских, дружественно относящихся к нам украинцев.

В наших интересах не помогать Киеву сокращать потери, а создавать условия, чтобы они росли и, соответственно, переваливались на западных спонсоров того курса, который и предопределил не только указанные экономические потери, но и потерю Украиной Крыма, неизбежную потерю Донбасса, потерю нормальной исторической перспективы развития», — отметил Михаил Демурин.