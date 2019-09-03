Минск, 3 сентября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Поток оружия, хлынувший с Украины, вынудил белорусские власти «наглухо» закрыть границу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Он посетовал, что ранее Минску самым опасным врагом казалось НАТО, а теперь — братский народ. Ведь, если оружие попадет в руки обычных людей, тем более радикалов, возникнет угроза терроризма.

«А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Потому что хлынул поток оружия», — приводит слова Лукашенко БелТА.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, в 2018 году на украинской границе было изъято более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко рассказал, что в разговоре с ним президент Украины Зеленский просил «какой-то поддержки».

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