Калужские участники нацпроекта получили на агростартапы 69 млн рублей
Калуга, 3 сентября, 2019, 12:42 — ИА Регнум. 15 грантов «Агростартап» в размере 3 млн рублей каждый предоставлено фермерским хозяйствам Калужской области. Ещё шесть грантов по 4 млн рублей получили фермеры-участники сельхозкооперативов. При этом часть средств (не менее 25% и не более 50% от величины гранта) ими были направлены в неделимый фонд кооператива, членами которого они являются. Об этом 3 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.
В профильном ведомстве отметили, что главным условием получения грантов является обязательство главы крестьянско-фермерского хозяйства создать не менее двух постоянных рабочих мест с заработной платой не менее величины прожиточного минимума для трудоспособного населения с обязательными отчислениями в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и НДФЛ на заработную плату. Всего до конца 2019 года получатели грантов «Агростартап» обязаны создать 42 постоянных рабочих места.