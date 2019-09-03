Дюссельдорф, Германия, 3 сентября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Немецкий производитель фургонов и домов на колесах Hymer представил фургон будущего VisionVenture на автосалоне Caravan Salon 2019 в Дюссельдорфе. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Глас.ру Фургон будущего VisionVenture

Особенность новой машины — это её футуристический дизайн, основанный на модели Mercedes-Benz Sprinter.

Автодом имеет несколько локаций. В месте для приготовления пищи есть газовая плита, раковина, навесные шкафы для посуды. В фургоне есть зона для отдыха и сна — там установлены два дивана, в которые встроены ящики для постельного белья. Кроме того, в доме на колёсах предусмотрен санузел, где есть душ, туалет и раковина.

Отдельно стоит отметить специальную конструкцию крыши. Она позволит получить доступ к специальной надувной палатке. Кроме того, стенки можно заполнять теплым и холодным воздухом. Спецпокрытие на стенах фургона позволяет снизить наружную температуру на поверхности на 20 градусов.

Напомним, инженер из Соединённых Штатов создал дом на колесах на базе шасси Dodge Sprinter 3500C 2006 года выпуска. В автодоме есть водонагреватель на 77 л, подогреваемый пол, ванная, кровать, обеденный стол и отсеки для вещей.

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