Минск, 3 сентября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Белоруссия, которая на сегодняшний день является полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не намерена ни производить, ни размещать у себя на территории ракеты средней и меньшей дальности. Об этом сегодня. 3 сентября, на Международной антитеррористической конференции высокого уровня в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко с участниками международной конференции по борьбе с терроризмом, 3 сентября 2019 года

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«Мы […] не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности, — подчеркнул белорусский лидер. — Пока такой ситуации нет».

При этом Лукашенко выразил надежду, что такой ситуации не возникнет. По его мнению, декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать «подлинным вкладом в укрепление безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из ДРСМД, который был подписан между СССР и США в 1987 году и предусматривал уничтожение все комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньше дальности. 2 августа этот договор официально прекратил действие. 16 дней спустя США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность действия которой (свыше 500 км) ранее была запрещена ДРСМД.