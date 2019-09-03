Калуга, 3 сентября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. 38 детей в возрасте от 7 до 17 лет из города Тулун Иркутской области, пострадавшего от наводнения, две недели находились на отдыхе в калужском оздоровительном центре «Сокол». 3 сентября они отправились домой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Фото Алексея Горюнова. Пресс-служба правительства Калужской области Дети из Тулуна Иркутской области, после отдыха в Калуге, отправились домой

Перед отъездом с ребятами встретился глава образовательного ведомства области Александр Аникеев, который передал детям сувениры и наборы школьных принадлежностей.

«Мы понимаем ситуацию, в которой оказались эти дети, поэтому старались создать для них все условия. Прежде всего, дети были включены в образовательный процесс, который проходил на территории лагеря. Здесь была театральная и юнармейская смены, дети участвовали в спортивных мероприятиях. Кроме того, мы подготовили специальную программу, чтобы познакомить наших юных гостей с историей и культурой калужского края. Думаю, что это лето гости из Иркутской области провели с пользой для себя и им удалось хотя бы частично забыть о тех проблемах, с которыми они столкнулись», — сказал Александр Аникеев.

Для детей из Тулуна калужане разработали насыщенную программу, включающую образовательные и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии. Ребята посетили Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского и детский технопарк «Кванториум», осмотрели экспозиции музейного комплекса-диорамы «Великое стояние на Угре» во Владимирском скиту, музея-усадьбы «Полотняный Завод» и музея бумаги «Бузеон», побывали в парке птиц «Воробьи», музее мусора «МУ-МУ» и экопарке «Биосфера». Дети из Иркутской области совершили экскурсии в Тульский музей оружия и посетили в Москве Красную площадь и музей «Московский Кремль».