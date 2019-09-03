Ярославль, 3 сентября, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов покидает свой пост. Об этом сообщает источник ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Сергей Тальянов (в центре)

На этой должности Тальянов проработал один год. Он был принят на работу при предыдущем мэре города Владимире Слепцове, при Владимире Волкове сохранил свой пост. Сам Сергей Тальянов подтвердил эту информацию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я ухожу в связи с переездом в другой регион и новым местом работы. Работой в Ярославле удовлетворен. Город хороший, красивый, поручения я исполнял», — сказал Сергей Тальянов.

Сам Тальянов не уточнил в какой регион переезжает и в какой сфере будет работать. Источник ИА REGNUM говорит, что директор департамента городского хозяйства уезжает в Москву. Кто его сменит в Ярославле, пока неизвестно.