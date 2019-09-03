Адлер, Краснодарский край, 3 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Движение автотранспорта будет ограничено в Адлере в дни проведения российского этапа чемпионата мира FIA Формула 1, с 26 по 29 сентября, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Kremlin.ru Трасса Формула 1 в Сочи

Схему движения автотранспорта на период проведения состязаний изменят в районе Олимпийского парка, на территориях, прилегающих к автодрому, установят транспортные контрольно-пропускные пункты.

В частности, с 07:00 26 сентября и до 23:00 29 сентября ограничат проезд транспорта, не имеющего аккредитации, за исключением маршрутного транспорта и такси, на следующих участках: на ул. Триумфальную перед КПП; заезд на ж/д станцию «Имеретинский курорт» с ул. Чемпионов; на ул. Триумфальную перед отелем «Сириус парк отель»; заезд на ж/д станцию «Имеретинский курорт» с ул. Казачьей и проезда Триумфального.

На тот же период полностью будет закрыто движение на участках, прилегающих к автодрому: выезд с ул. Журналистов на ул. Триумфальную; выезд с ул. Староохотничьей на ул. Триумфальную; выезд с ул. Перелётной на ул. Триумфальную.

Как напоминает ИА REGNUM, Гран-при России пройдёт с 26 по 29 сентября, кроме Формулы 1 в его рамках состоятся этапы молодёжных серий Формулы 2 и Формулы 3. Для болельщиков запланирована обширная развлекательная программа: концерты групп «Ленинград» и «Мумий Тролль», авиашоу, Фестиваль драйва и моторов, автограф-сессии пилотов. Уже известны и даты проведения седьмого в истории Гран-при России — он состоится 27 сентября 2020 года.