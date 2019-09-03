Киев, 3 сентября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Сегодня, 3 сентября, парламент Украины будет работать до 20:00—21:00 , чтобы принять восемь законопроектов, меняющих Конституцию Украины. Об этом 3 сентября в кулуарах парламента заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Нас предупредили, что сегодня будем работать до 20:00—21:00 , как пойдет, если коллеги из других фракций не будут затягивать это ненужными комментариями или еще какими-то процедурами», — сказал Камельчук.

Он сообщил, что парламент наделит граждан Украины правом законодательной инициативы, сократит количество депутатов Рады до 300 человек, отменит неприкосновенность и монополию адвокатов на защиту прав граждан в суде.

«Сегодня не так много вопросов: снятие неприкосновенности, уменьшение количества (депутатов до 300 человек — ред.), снятие адвокатской монополии, расширение полномочий Верховной рады относительно уполномоченных лиц и другие. На законодательном уровне будет закреплена возможность для представителей народа при определенном количестве и процедуре становиться законодательными инициаторами. В настоящее время закрепляется право, а процедура будет прописана отдельно», — рассказал Камельчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заверил, что проект закона №7203 о снятии депутатской неприкосновенности принимается согласно украинскому законодательству. По его словам, 3 сентября парламент примет восемь законопроектов, которые изменят Конституцию. После чего эти законы направят в Конституционный суд.