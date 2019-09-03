Додома, 3 сентября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Сельскохозяйственный научно-исследовательский институт в городе Мбее намерен произвести 1,5 миллиона саженцев современного вида авокадо и раздать его фермерам с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Авакадо

Ожидается, что побеги растения будут распределены среди населения и посажены на полях площадью 8000 гектаров по всей стране, для того чтобы увеличить урожай данного сельскохозяйственного продукта, который, как отмечается, экспортируется в большом количестве во многие страны мира.

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», об этом заявил исследователь института Дэвид Мбого во время беседы с местными крестьянами, присоединившимися к группам, обучающимся эффективному выращиванию авокадо в регионе Южного нагорья Танзании.

Координатор исследований Ндабхемейе Мленгера отметила, что ими было уделено этой культуре приоритетное значение после того, как у нее был обнаружен большой потенциал как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Мленгера считает, что авокадо может способствовать росту экономики страны за счет ввоза иностранного капитала, подчеркнув, что данный продукт является одним из крупнейших экспортных товаров в стране.

Кроме того, она добавила, что производство авокадо не требует крупных инвестиций, что позволяет легко его производить и получать стабильный доход от продажи, а также поможет стимулировать экономику Танзании.