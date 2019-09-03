Лос-Анджелес, США, 3 сентября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В США кассовые сборы фильмов в период лета 2019 года упали на 2% относительно аналогичного периода 2018 года. Об этом 2 сентября сообщил портал Screen Rant.

В кино зале

Издание отмечает, что подобные значения показателей индустрия продемонстрировала несмотря на то, что летом 2019 года компании Disney удалось установить новый мировой рекорд по кассовым сборам, а в прокат вышли такие хиты, как «Король Лев» и «Человек-паук: Вдали от дома». Всего в обозначенный период общий доход кинотеатров США составил $4,32 млрд.

Читайте также: Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма в прокате Китая

Напомним, летом 2018 года общая сумма сборов в прокате США составила $4,41 млрд. В 2019 году лидером стал фильм «Мстители: Финал», картина смогла собрать в США более $858 млн, а в мире — около $2,8 млрд.