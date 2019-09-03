Зеленский о депутатской неприкосновенности: ей пора на свалку истории
Киев, 3 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Рады выполнить свои предвыборные обещания и отменить депутатскую неприкосновенность. Соответствующее заявление Зеленский сделал 3 сентября, выступая с парламентской трибуны перед историческим голосованием.
Он сообщил, что ночью отдельные депутаты пытались помешать сегодняшнему голосованию за отмену неприкосновенности.
Он напомнил, что парламенты Австралии, Великобритании, Испании, США, Канады, Германии, Австрии «не имеют иммунитета от криминальных преступлений».
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Рада рассмотрит во втором чтении законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. 30 августа Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект №7203. За него проголосовали 363 депутата. Если закон будет принят окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.