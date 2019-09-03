Киев, 3 сентября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Рады выполнить свои предвыборные обещания и отменить депутатскую неприкосновенность. Соответствующее заявление Зеленский сделал 3 сентября, выступая с парламентской трибуны перед историческим голосованием.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Но этому гаджету пришло время отправиться на свалку историю», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что ночью отдельные депутаты пытались помешать сегодняшнему голосованию за отмену неприкосновенности.

«Мы знаем, что вчера на протяжении дня и ночи пытались сорвать это голосование. Думаю, граждане догадаются, кто эти люди, когда увидят поименный список голосования. Возле их фамилий будет написано, к сожалению, «против», — добавил Зеленский.

Он напомнил, что парламенты Австралии, Великобритании, Испании, США, Канады, Германии, Австрии «не имеют иммунитета от криминальных преступлений».

«Хочу в очередной раз развеять все мифы и политические манипуляции… Они (депутаты — ред.) не будут нести ответственность за политические решения, за голосования или какие-либо политические и публичные выступления. Речь о разрешении на привлечение к криминальной ответственности. Извините, но, если депутат сбивает человека или крышует добычу янтаря, или совершает любое другое криминальное преступление, он должен нести ответственность. Это — орган законодательной власти, это — парламент, а не малина, где можно пять лет прятаться под куполом», — напомнил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Рада рассмотрит во втором чтении законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. 30 августа Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект №7203. За него проголосовали 363 депутата. Если закон будет принят окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.