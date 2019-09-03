Малгобек, Ингушетия, 3 сентября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. В Ингушетии в связи с засухой веден режим чрезвычайной ситуации на сельхозпредприятиях Малгобекского района. Такое решение приняла районная комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе администрации района.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Комиссия постановила потребовать от сельхозпроизводителей и местных жителей соблюдения мер пожарной и технической безопасности при уборке и посеве сельхозкультур. Категорически запрещено сжигание остатков растений после жатвы, а также рекомендовано соблюдать противопожарную безопасности в лесных угодьях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года о введении на своей территории режима ЧС задумались власти Карабулакского района Ингушетии. Было поручено специально созданной комиссии подсчитать ущерб, который нанесла урожаю засушливая погода, установившаяся в регионе летом 2019 года.

Минсельхоз республики планировал обратиться в федеральное ведомство с просьбой поддержать местных сельхозпроизводителей, а им в свою очередь посоветовал страховать посевы во избежание последствий неблагоприятных природно-климатических условий.

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