Сеул, 3 сентября, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Правительство и крупные южнокорейские ритейлеры начали кампанию по полному отказу от использования бумажных кассовых чеков. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

(сс) flyerwerk Оплата картой

В частности, к акции присоединятся крупнейшие торговые сети — E-Mart и Lotte Mart; поддержку им окажет министерство окружающей среды. Необходимость отказа от использования чеков старого формата обусловлена стремлением сократить потребление бумаги, количество мусора и даже предотвратить утечку персональных данных. Всего в 2018 году в Южной Корее было напечатано 12,9 млрд бумажных чеков общей стоимостью 9,8 млн долларов, а количество появившегося мусора оценивается в 1079 тонн. Как следствие, в воздух было выброшено 2640 тонн парниковых газов.

Министерство финансов устранит ряд правил, предписывающих продавцов в обязательном порядке печатать чеки. Вместо них предполагается отправлять покупателям электронные чеки.